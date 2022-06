Tiene banco la questione portiere in casa Lazio. Sarri ha ribadito alla società di voler aspettare Carnesecchi, nonostante l'infortunio e Lotito è intenzionato ad accontentarlo. Non spaventano i 3 mesi di stop, necessari al pieno recupero dell'azzurro under 21. Anzi, sono già allo studio due possibili soluzione-punte.



Affidarsi agli altri due estremi difensori in rosa, Adamonis e Reina, oppure cercare un nuovo secondo portiere sul mercato. Il Corriere dello Sport questa mattina lascia intendere che questa seconda opzione non è del tutto da scartare e che si starebbe già ragionando su possibili nomi.