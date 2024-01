Lazio, Sarri aspetta una risposta dalla vecchia guardia

Sarri è deluso dalla vecchia guardia della Lazio. Come scrive oggi Repubblica, il tecnico biancoceleste - che aveva sottolineato dopo l'ultima vittoria contro il Frosinone, quanto sia mancato l'apporto dei big della rosa in questa prima metà della stagione - si aspetta una risposta convincente in campo dai senatori. Altrimenti, con le seconde linee in rampa di lancio, le gerarchie potrebbero cambiare definitivamente.



Felipe Anderson è il più deludente dal punto di vista del rendimento. Con Isaksen apparso in grande spolvero prima di Capodanno, il brasiliano è quello che rischia di più il posto. Zaccagni dall'altro lato ha dato segni di risveglio nell'ultimo mese. Ma prima di dicembre il suo apporto alla causa era stato quasi nullo. Dietro, gli errori di Casale e Marusic sono costati diversi punti. In generale, qualcosa in più Sarri se lo aspettava da tutto lo zoccolo duro che l'anno scorso aveva contribuito alla marcia trionfale verso il secondo posto. La sensazione è che Udine sarà l'ultimo appello per tutti.