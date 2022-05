La Lazio si ritrova questa mattina a Formello e Sarri attende notizie da Immobile. La squadra inzierà subito a preparare la sfida di sabato contro l'Hellas Verona. Il bomber vorrebbe esserci. Avrebbe voluto stringere i denti già per la Juve, ma non è stato possibile. Ci proverà per l'ultima di campionato, per salutare i tifosi e assicurarsi il titolo di capocannoniere di Serie A per la quarta volta. Ma tutto dipenderà da come evolverà in questi giorni il problema alla caviglia.



La settimana scorsa il riposo e la fisioterapia non erano bastate per far riassorbire del tutto il trauma. Aver giocato tutta la partita contro la Samp, con le infiltrazioni di antidolorifico, non ha aiutato. E anche se il gonfiore è ormai passato, il dolore c'è ancora, sebbene sia sembrato in via di miglioramento nel week-end. Dita incrociate quindi per il tecnico e per tutti i laziali: la speranza è che la stagione di Ciro non sia già terminata.