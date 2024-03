Lazio, Sarri carica la squadra: 'Se giochiamo come col Milan e col Bayern torniamo in Europa'

vuole portare a termine il suo compito. Non sa se ci sarà ancora lui alla guida dellal'anno prossimo, ma delle voci di addio al momento non intende curarsi. Al contrario, la sua unica preoccupazione adesso è faranche per la prossima stagione. "Se avessimo giocato così le altre partire in campionato, non saremmo dove siamo", ha detto ieri il tecnico alla squadra a Formello, secondo il virgolettato riportato questa mattina dal Messaggero.Il gruppo biancoceleste ha svolto una seduta di scarico e oggi riposerà. Domani inizieranno i lavori di preparazione a Lazio-Udinese di lunedì sera. L'obiettivo del tecnico è, nonostante i risultati. Come scrive sempre il quotidiano romano, l'allenatore toscano nel suo breve discorso ha sottolineato l'importanza di ripartire dall'ordine e dallo spirito messo in campo a Monaco. "Nulla è ancora perso del tutto - ha affermato con sicurezza - Se giochiamo come con Bayern e Milan torniamo in Europa". In effetti la matematica dà pienamente ragione al mister biancoceleste. Nonostante le 11 sconfitte in campionato (peggio hanno fatto solo 7 delle attuali ultime 8 in classifica, in lotta per non retrocedere), la Lazio è a soli 7 punti dal 5° posto, che grazie al ranking UEFA dell'Italia potrebbe valere comunque la Champions a fine anno (il 4° posto invece dista 11 punti e sembra al momento davvero troppo lontano per Immobile e compagni) e. Inoltre l'Atalanta, al 6° posto, è a +6, con Fiorentina e Napoli, in lotta con i biancocelesti per rimontare posizioni che sono a +2 e +3. Senza considerare la carta jolly della Coppa Italia (valida però anche per la Dea e la Viola). Prolungare di un altro anno il filotto di qualificazioni europee consecutive della Lazio, iniziato nel 2017 è l'ultima missione di Sarri, prima che la Lazio apra un nuovo ciclo.