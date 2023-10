La Lazio sfida l'Atalanta cercando la vittoria per rilanciarsi anche in campionato. A pochi minuti dal match è Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, a dire la sua in particolare sulla scelta di Castellanos in avanti: "Non ho avuto dubbi perché sarebbe stata una bocciatura per Castellanos e lui ha diritto di avere le sue opportunità. Guendouzi è giovane ma ha già esperienze importanti con Arsenal e Marsiglia. E' pronto per situazioni diverse rispetto alla nostra", le sue parole a DAZN.