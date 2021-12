Secondo Il Messaggero Maurizio Sarri avrebbe chiesto due nomi per gennaio. Si tratta di Hudson-Odoi e Emerson Palmieri, entrambi già allenati dal tecnico toscano al Chelsea.



Resta inoltre sempre in ballo Botheim, del Bodo Glimt, che Tare ha individuato come possibile vice-Immobile. Il vincolo per il mercato biancoceleste, sottolinea ancora il quotidiano, è però sempre quello dell'indice di liquidità, che impone prima alcune cessioni per fare cassa e sbloccare le entrate. I due maggiori indiziati restano Muriqi e Vavro.