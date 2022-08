Il terzino sinistro come ultimo regalo. Questa, secondo la ricostruzione raccontata oggi sul Corriere dello Sport, la richiesta di Sarri a Lotito nella pancia dell'Olimpico dopo Lazio-Bologna. Il presidente e l'allenatore hanno avuto un colloquio negli spogliatoi, dopo la rimonta vittoriosa domenica scorsa. Sorrisi e toni distesi, per l'ottimo risultato conseguito e un mezzo "sì" che il patron avrebbe lasciato intendere al tecnico. Ma la condizione primaria è sempre la stessa: deve uscire qualcuno.



Acerbi è il primo nome, che farebbe risparmiare parecchio sul monte ingaggi. Ma per liberare posto sulla corsia mancina serve anche l'addio di qualcun altro. Tra gli esuberi c'è Fares, che però sta ancora recuperando dall'infortunio subito lo scorso inverno. Hysaj sembrava l'unico con qualche richiesta di mercato, ma tutti si è arenato per il momento. Se la società biancoceleste risolverà questi nodi, allora si penserà ad un altro innesto - sarebbe il nono in questa sessione - negli ultimi giorni di mercato.