Dopo l'assenza in conferenza stampa ieri Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Hellas Verona-Lazio. Ecco come si è espresso: "Oggi è una prova del 9. Ultimamente dopo qualche buona prestazione siamo andati giù di testa. L'obiettivo è non ricadere in certi errori del passato. Luis Alberto? In questi giorni e nelle ultime due gare l'ho visto su livelli discreti. L'obiettivo finale senza dubbio è far giocare tutti i calciatori di maggiore qualità. Nel mezzo però c'è un percorso".