Lazio, Sarri come Eriksson: il dato record nei derby

Ancora una vittoria per la Lazio nel derby con la Roma, 1-0 per i biancocelesti che strappano così il pass per la semifinale di Coppa Italia. Da quando la Lazio è guidata da Maurizio Sarri (2021/22), ha vinto 4 dei 6 derby disputati contro la Roma (un pareggio e una sconfitta nelle altre due gare); l’ultimo allenatore biancoceleste a trionfare in 4 delle sue prime 6 stracittadine era stato Sven-Göran Eriksson, tra il 1997 e il 1999. Lo riporta Opta.