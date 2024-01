Lazio, Sarri con gli attaccanti contati per il derby di Coppa

Mezzo attacco indisponibile per la Lazio nel derby di domani in Coppa Italia. Immobile non ha ancora recuperato dal problema muscolare accusato prima di Natale, ma al capitano biancoceleste si sono aggiunti dopo la trasferta di Udine Zaccagni e Isaksen. Nulla di grave per entrambi: una distorsione lieve al ginocchio per l'esterno ex Hellas, un pestone sull'alluce per il danese, riporta questa mattina Repubblica. Sarri e lo staff però hanno convenuto che sia meglio non rischiare e tenere entrambi a riposo anche in previsione dei prossimi importanti impegni ravvicinati, tra campionato (contro il Lecce domenica prossima all'Olimpico) e Supercoppa (il 19 a Riyad).



Scelte obbligate quindi nel tridente. Sarri schiererà Felipe Anderson e Pedro a sostegno di Castellanos e non avrà grandi possibilità di cambi in corsa, a meno di non adattare qualcun altro fuori ruolo o pescare dalla Primavera.