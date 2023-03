Il tecnico della, Maurizio, ha parlato in conferenza stampa a Formello. Alla vigilia della sfida d'andata degli ottavi di, l'allenatore biancoceleste ha presentato così l'incontro:Dopo aver vinto col Milan siamo andati in appagamento e ora non si deve ripetere. Dobbiamo gestire il risultato importante meglio che in passato. L'apporto difensivo è di squadra ed è di livello superiore rispetto all'anno scorso. C'è una crescita collettiva, non tanto di singoli""Di Immobile non so più di tanto.Ne parlerò dopo con i medico e vedremo. Dall'infortunio dell'anno scorso alla caviglia non si è mai ripreso bene del tutto. E questo gli crea degli squilibri che dopo 6-7 partita si pagano"."In allenamento Cancellieri continua a provare anche da attaccante. In questo momento però Felipe Anderson non può essere stanco. Casale ha fatto degli accertamenti che hanno dato esito negativo al ginocchio. Vediamo oggi come andrà in allenamento per vedere se potremo metterlo dentro"."Domani affrontiamo una squadra di alto livello, solo che per blasone viene facile sottovalutare l'AZ. Invece hanno grandi qualità tecniche. In coppa abbiamo fatto i 60 minuti più belli della stagione, a Feyenoord. In Olanda ci sono squadre equivalenti alla Serie A, giocano un calcio intenso e, di solito, con esterni di buon livello. Non mi piace solo la tifoseria del Feyenoord...""Mourinho ha le sue opinioni sulla Conference, che rispetto, ma non condivido. Sulla vicenda della sua squalifica posso dire solo che l'anno scorso io presi due giornate di squalifica dopo il finale di partita col Milan, ma con due referti diversi tra arbitro e procura federale. Forse a lui hanno dato la sospensione della squalifica per meriti alla carriera"."Noi domani siamo alla 15esima partita in 21 giorni. Il mondiale si sta rivelando una tragedia. Vedremo partita per partita senza fare grandi programmazioni, perché tra infortuni e squalifiche saltano sempre".