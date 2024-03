Lazio, Sarri: 'Ho sensazioni positive. Speriamo di far tornare a casa i tifosi un po' meno incazzati di venerdì sera'

Tommaso Fefè

Domani la Lazio proverà a regalarsi un sogno. Dopo l'1-0 dell'Olimpico, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, contro il Bayern, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, i biancocelesti cercano l'impresa per accedere ai quarti e riscattare un periodo negativo in Serie A. Nella consueta conferenza stampa della vigilia delle coppe europee, Maurizio Sarri ha parlato così del momento della squadra e della sfida di domani:



PARTITA - "Più che emozionati bisogna arrivare coraggiosi e determinati. Siamo consapevoli della difficoltà ma questo ci deve dare la giusta carica. Non è una partita in cui presentarsi emozionati: dobbiamo scendere in campo belli incazzati. Non c'è una strada semplice per la qualificazione. Loro hanno una qualità smisurata e quindi hanno falicità a trovare gol. Noi dovremo lottare e morire in fase difensiva, ma poi dobbiamo avere il coraggio di uscire e provare a fargli male, perché restare 90/100 minuti dietro è dura. Al livello di numeri fisici non ho dubbi che faremo molta più strada noi che loro, ma poi bisogna vedere l'efficienza in campo".



SENSAZIONI - "Non ci sono tante cose che non funzionano. Giocando ogni 3 giorni ogni tanto paghiamo. A Firenze eravamo spenti. Fare queste partite ci fa bene anche dal punto di vista dell'esperienza. Per diventare mentalmente competitivi bisogna fare un percorso. Durante l'ulitmo periodo ho avuto sensazioni positive, nonostante i soliti difetti. Mi sembra sia cambiato qualcosa nel gruppo. Magari è una convinzione illogica, ma io ho questa sensazione".



MILAN - "Col Milan abbiamo fatto una grande partita, anche in inferiorità numerica. Prima del rosso a Pellegrini non eravamo mai andati in difficoltà. Speriamo che la delusione ingoiata venerdì sera si trasformi in energia positiva domani. Ringrazio i tifosi che sono venuti a sostenerci e spero che possano tornare a casa un po' meno incazzati di come eravamo tutti venerdì sera".



AVVERSARI - "Kimmich può fare otto ruoli tutti con Grande qualità. Chiunque giochi, il Bayern è un squadra fortissima. Hanno anche tanti giovani di alto livello. Non ci preoccupiamo di chi gioca e dove. Non ha senso. Speriamo che ci lascino degli spazi, perché attaccano di solito con tanti giocatori e qualcosa dietro concedono, se riusciamo dalla prima linea di aggressione".



CONDIZIONI - "Vecino e Zaccagni venivano da un periodo di inattività. Sono due giocatori da spezzoni di partita, in attesa di poterli riallenare a fondo. Ma quando si gioca così spesso fare allenamenti seri è impossibile, così come avere risposte concrete sullo stato fisico e mentale dei singoli. I dati che ho visto stamattina di tutta la squadra mi fanno comunque ben sperare".