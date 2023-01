Contro la Fiorentina domani lacerca continuità di risultati e rendimento. In vista del match di domani all'Olimpico il tecnico biancoceleste Maurizioha parlato così in conferenza stampa:"La soluzione per continuare a questo livello è sempre l'equilibrio, nelle sensazioni, nelle analisi e in tutto il resto.Temo che avendo o speso tante energie mentali possa esserci una fase di down. Questo ci ha tenuto lontano dai vertici. Questa squadra non dà sensazioni positive o negative in allenamento, si allenano sempre tutti con grande applicazione. Le valutazioni è difficile farle a priori o sarebbe tutto più facile. La stanchezza fisica l'ho vista, ma quella mentale no.Se la stanchezza è solo fisica non ho preoccupazioni, perché in 48 ore si risolve, quella mentale è più difficile. Vedremo l'allenamento di oggi".Io lo vedevo e avevo da tempo la sensazione che potesse fare bene"."Ciro non ha ancora mai fatto una allenamento completo con la squadra. Lui ha sensazioni buone, i medici sono più cauti. Ma l'ultima parola spetta a loro. Luie poi i medici, insieme a lui decideranno"."All'andata vincemmo con un punteggio largo ma al livello di prestazione fu quasi migliore la loro della nostra. La Fiorentina in questa fase sta pagando proprio il non riuscire a concretizzare quello che fanno. Ma nelle statistiche e nei dati di gioco sono sempre alle prime posizioni. Nelle partite singole è una squadra pericolosissima"., sicuramente. Il primo tempo col Milan è stato migliore del secondo. Prima la squadra è stata sempre corta e compatta, mentre nella ripresa eravamo meno stretti. Il primo tempo è stato merito nostro, il secondo è stato circostanziale"."Cancellieri ha fatto un miracolo finora. Col, Verona, arrivato sedicesimo l'anno scorso, ha giocato 200 minuti. Poi ha fatto il salto ed è venuto qui con noi, dove ne ha già giocati oltre 500, solo nel girone d'andata"."Marusic sta bene, ieri ha saltato uno spezzone di allenamento perché aveva crampi, è uscito affaticato dopo il Milan e volevamo preservarlo, ma dovrebbe essere tutto a posto, perché è in grande condizioni, così come anche Hysaj. Quando i giocatori stanno così bene vanno sempre tenuti in considerazione"."La solidità difensiva è il primo mattone per i buoni risultati, è abbastanza evidente. Ci stiamo riuscendo spesso quest'anno a mantenerla, ma non è mai scontato. Vuol dire grande applicazione e spirito di sacrificio e non è mai semplice tenere alta la concentrazioni per tutti e 90 i minuti. Infatti appena perdiamo queste componenti andiamo in difficoltà"."Lae non è ai successo a nessun altro. Sembra molto la media del pollo: in teoria ne mangiamo uno a testa, ma se in dieci c'è qualcuno che ne mangia 9, gli altri muoiono di fame. La competizione e la concorrenza aumenta la prestazione di tutti.. Ogni campionato alla fine è una storia a sé"."Cataldi deve fare quello che sa. Paga il fatto di essere romano, cresciuto nel vivaio.Ma è migliorato tanto, in maniera esponenziale, anche se è meno considerato di quello che si meriterebbe".