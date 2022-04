Lazio e Sarri ancora avanti insieme. Dall'incontro di mercoledì è emersa da entrambe le parti la volontà di proseguire il progetto iniziato quest'anno, pur tra alti e bassi. Ad aver convinto il tecnico, scrive Il Messaggero questa mattina, sono state le trattative già in ballo, che Lotito e Tare hanno messo sul tavolo durante il confronto. Palmieri, Romagnoli, Sergio Rico, Vecino, sono tutte operazioni che la dirigenza biancoceleste proverà a concludere per venire incontro alle necessità dell'allenatore toscano, che non vuole più ingoiare bocconi amari come Cabral e Kamenovic.



Il rinnovo di contratto però resta in stand-by. In primis c'è una qualificazione europea da ottenere, per centrare l'obiettivo minimo stagionale. Sarri dovrà spronare i suoi uomini a tirar fuori il meglio in quest'ultima fase, decisiva, del campionato. Anche da parte di quelli che hanno già le valigie pronte. Poi in estate ci sarà tempo per tornare a discutere di prolungamenti.