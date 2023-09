Nelle prime quattro giornate la Lazio ha subito già quasi un terzo di tutti i gol incassati l'anno scorso. La solidità difensiva di squadra si è evidentemente incrinata, ma riguardo al singolo reparto secondo Sarri c'è anche un altro fattore che ha contribuito al calo di rendimento dei suoi difensori. Secondo il Messaggero, il tecnico biancoceleste è convinto che il gelo ricevuto in Nazionale da Romagnoli, Casale e Provedel - convocati ma neanche tenuti in considerazione per le due gare con Macedonia del Nord e Ucraina dal ct Spalletti - abbia minato il loro umore e le certezze. L'allenatore e tutti i tifosi si augurano che almeno l'appuntamento in Champions domani possa far tornare le giuste convinzioni nei tre pilastri difensivi biancocelesti.