Alla vigilia della trasferta di Europa League contro la Lokomotiv Mosca, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa: "Non sarà una partita semplice, abbiamo tutti e due bisogno di punti e loro col cambio d'allenatore stanno facendo ottime prestazioni. Il Napoli? Per ora non ci pensiamo, siamo concentrati sulla sfida di domani. Sottovalutare il girone sarebbe da pazzi, il trasferta abbiamo un rendimento diverso che dobbiamo migliorare".



IMMOBILE - "Ciro sta bene, ma nelle ultime due settimane si è allenato poco a causa del suo problema. Zaccagni ha avuto dei problemi fisici, deve recuperare la sua condizione migliore. Leiva sta meglio rispetto a qualche settimana fa".