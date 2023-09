Lavoro mirato con i nuovi a Formello per Sarri. In questa pausa del campionato il tecnico della Lazio ne approfitta per portare avanti l'inserimento di Isaksen, Castellanos e Rovella, arrivati in estate e non ancora pienamente entranti a regime. Per il regista italiano addirittura neanche un minuto giocato, complice l'ancora scarsa condizione atletica. In estate ha potuto lavorare pochissimo, a casua di un problema muscolare alla gamba destra.



Gli altri due invece devono ancora apprendere bene i movimenti richiesti. Isaksen ha pagato lo shock climatico tra la fresca Danimarca e il caldo torrido nostrano. Castellanos invece, prima ancora di trovare la via del gol, deve capire bene quello che Sarri vuole dal centravanti nel contesto della manovra di squadra. Saranno giorni di ripetizioni quindi nel centro tecnico biancoceleste in attesa di rivedere la rosa al completo per la sfida alla Juventus alla ripresa del campionato.