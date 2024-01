Lazio, Sarri deluso da Isaksen: ramanzina in arrivo per l'attaccante

Ha deluso tutti ieri Gustav Isaksen. L'attaccante danese è stato uno dei peggiori nel primo tempo di Lazio - Lecce e infatti al 45' Sarri lo ha sostituito, proprio come era successo a Felipe Anderson contro il Frosinone. C'è l'attenuante delle non perfette condizioni fisiche, dopo il colpo subito nel match contro l'Udinese, ma l'allenatore (e anche i tifosi) si aspettava comunque un atteggiamento diverso in campo da parte dell'ala destra ex Midtjylland.



Il calciatore è apparso svogliato e superficiale nei movimenti e nelle giocate, a tratti anche irritante. Secondo quanto scrive il Messaggero questa mattina, oggi a Formello il tecnico biancoceleste si farà sentire con il diretto interessato. Insomma, ramanzina in arrivo per Isaksen, che dovrà fare di più nelle prossime occasioni per mantenere lo spazio in rosa faticosamente ritagliato in questi suoi primi mesi alla Lazio.