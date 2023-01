E' calato il gelo in casa Lazio dopo il comunicato di Lotito. Secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport, Sarri - nonostante il successivo chiarimento telefonico col presidente - è rimasto deluso dalla posizione espressa lunedì dal numero 1 del club. Ora il tecnico si sente più solo e indebolito difronte alla squadra. Inoltre sembra ormai insanabile la distanza con il ds Tare, per il quale c'è ancora in ballo la questione rinnovo. Lotito non ha ancora avanzato una proposta ufficiale e stando a quanto si è letto nella nota la situazione sembra destinata a rimanere tale fino a fine stagione, quando si tireranno le somme del lavoro svolto.