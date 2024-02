Lazio, Sarri deluso dal mercato: nuove voci sul suo addio, i nomi in caso di divorzio con Lotito

È un Sarri rassegnato quello descritto dai giornali questa mattina. L'epilogo del mercato invernale della Lazio ha deluso il tecnico toscano, che era d'accordo sul non andare a prendere giocatori a caso, ma si aspettava anche che almeno un rinforzo tra i nomi indicati alla società arrivasse. Non è Kent, sfumato all'ultimo minuto, il problema; piuttosto, spiega Il Messaggero, l'allenatore è stanco di battere i pugni sul tavolo con Lotito e per questo starebbe riprendendo in considerazione l'idea di salutare a giugno.



Era stato Sarri stesso un paio di mesi fa, in una conferenza stampa, a spegnere le voci di un possibile addio in estate, in anticipo di un anno rispetto alla naturale scadenza del contratto. Dopo l'immobilismo visto questo inverno da parte della dirigenza potrebbe aver cambiato idea. Sempre Il Messaggero parla anche dei possibili nomi in lizza per succedergli sulla panchina biancoceleste. Tudor è in cima all'elenco, ma tra i candidati secondo il quotidiano romano ci sono anche tre grandi ex con Conceiçao, Simeone e Scaloni.