Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l'Empoli



"Abbiamo fatto una buona partita, il 2-0 stava stretto ma l'errore madornale è stato subire il gol del 2-1 quando eravamo in controllo. In questo momento paghiamo tutte le cose che sbagliamo. Lotito? Era rammaricato per il risultato, ma come me soddisfatto della prestazione. Abbiamo questa grande stanchezza mentale, fisicamente invece i numeri ci dicono che siamo a posto. Non riusciamo a tenere alta l'attenzione per 90 minuti. Stiamo dando il segnale di non essere una squadra di grande cilindrata. Si può allenare con l'attenzione per i particolari, che sono quelli che ci sono costati il pareggio oggi. La Champions? Sarebbe un miracolo".