Sembra sempre più destinata ad un lieto fine la telenovela Lazio-Sarri. Il tecnico toscano d'adozione è intenzionato ad apporre la propria firma su un contratto che lo legherà ai biancocelesti fino al 2023 con opzione per il terzo anno in caso di Champions automatica. Come riporta Il Messaggero è stato decisivo il confronto a Formello solamente col tecnico, Lotito e Tare che ha spinto il patron biancoceleste ad alzare l'offerta il giorno seguente al tavolo con l'agente di Sarri, Fali Ramadani. L'ex tecnico di Juve, Chelsea e Napoli è convinto della Lazio. "Secondo me questa squadra ha ancora ampi margini di crescita", così avrebbe detto Sarri, il quale è pronto a firmare un contratto da 3,3 milioni di euro più un bonus vicino agli 800mila euro. Mai Lotito si era prodigato così per un allenatore.