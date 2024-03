Lazio, Sarri diffidato e ammonito: ecco quale partita salta

Sfida decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. Questa sera, allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Maurizio Sarri ospita il Milan di Stefano Pioli. Gara fondamentale per la rincorsa al 4° posto da parte dei biancocelesti. Partita subito molto tesa sulla panchina dei capitolini, a causa del contatto fra Maignan e Castellanos non sanzionato dal direttore di gara odierno Di Bello. Le forti proteste da parte della formazione di casa sono state immediatamente frenate dall’arbitro, che ha anche estratto un cartellino giallo nei confronti di mister Sarri.



L’allenatore era diffidato e per questo non sarà in panchina, a guidare la sua squadra, in vista del prossimo impegno di campionato, datato lunedì 11 marzo 2024 (ore 20.45) quando la Lazio affronterà in casa l’Udinese.