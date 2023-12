Maurizio Sarri, a DAZN, ha presentato così la sfida tra Lazio ed Empoli: “Fuori dal campo è molto più semplice ritrovare fiducia, serve ritrovare consapevolezza in campo. Dobbiamo ritrovare sicurezza, gioco. Va bene essere coesi fuori, ma poi conta il campo. Non sarà facile, ma ho visto una squadra molto motivata, in salute. Giocare contro l'Empoli non è facile per nessuno, li ho visti nelle ultime due o tre partite e li ho visti molto vivi. Sappiamo che sarà difficile e spero che la squadra ritrovi l’umiltà che a volte ci è mancata. Sarà difficile, ma dobbiamo ritrovare l’umiltà che, ogni tanto, ci è mancata”.



EMPOLI – “Non me sono accorto di essere cambiato. Ho incrociato un tifoso che mi ha ringraziato per quanto fatto a Empoli, ma sono io che ringrazio loro e questa piazza”.