Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match con l'Empoli: "Luis Alberto nell'ultimo mese era il giocatore più in condizione, poi si è dovuto fermare per un acciacco ma sembra stia bene.



FACCIA A FACCIA - "Fare un primo tempo come quello di Lecce e poi uno opposto in negativo ci deve far pensare, era giusto fare un esame di coscienza tutti insieme e far venire fuori le motivazioni per questi improvvisi cali di tensione".