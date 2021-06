Maurizio Sarri è arrivato in questi istanti a Roma e il suo approdo nella capitale accende inevitabilmente il mercato della Lazio e il futuro della panchina biancoceleste.



L'ex allenatore della Juventus (che ha pagato la penale per liberarlo dall'ultimo anno di contratto) ha infatti in programma un incontro con il presidente Claudio Lotito con cui si parlerà non solo del contratto che sarà proposto al tecnico toscano, ma anche dei progetti futuri della rosa.