Lazio, Sarri e Lotito in pressing su Felipe Anderson per il rinnovo

Sarri e Lotito sono in pressing su Felipe Anderson per convincerlo a firmare il rinnovo. Lo scrive questa mattina Il Messaggero. Soprattutto il tecnico toscano, che stravede per le qualità dell'esterno offensivo brasiliano, vorrebbe continuare a lavorare con lui anche nei prossimi anni. L'attuale contratto scadrà a giugno. In pressing per averlo a 0 tra sei mesi ci sono soprattutto Juventus e Inter, con i bianconeri che hanno già allacciato i primi contatti con l'entourage. Sullo sfondo inoltre si fanno sentire anche le sirene arabe, con l'Al-Ahli che vorrebbe provare a prendere il calciatore già a gennaio.



La Lazio per lasciar partire Anderson già in questa sessione vuole 20 milioni di euro, visto che la metà dovrà corrisponderla al West Ham. La società biancoceleste è disposta in ogni caso ad accettare che l'ala destra, classe '93, arrivi a scadenza (in estate è in programma un ringiovanimento della rosa), ma vuole tentare fino all'ultimo di trattenerlo a Roma. Per questo il presidente sarebbe pronto a migliorare l'offerta di rinnovo, attualmente ferma alla proposta di 3,5 milioni bonus inclusi fino al 2027. La richiesta del giocatore è di 4 (e la Juve glieli garantirebbe dall'anno prossimo). L'idea di Lotito per rilanciare è quella di mettere sul piatto un quadriennale e offrire quindi la stessa cifra, ma fino al 2028. Una risposta definitiva comunque è attesa nel giro di qualche giorno. Poche settimane al massimo, visto che Felipe Anderson, essendo a sei mesi dalla scadenza, è libero di accordarsi con chi vuole.