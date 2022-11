Tra Sarri e Luis Alberto non scoppierà mai la sintonia. Lo scrive questa mattina Il Corriere dello Sport facendo il punto sulla questione spinosa in casa Lazio del rapporto tra i due. Si sopportano da un anno e mezzo, ma entrambi covano la speranza che il mercato di gennaio faccia cessare una volta per tutte questa convivenza forzata.



Le panchine nell'ultimo mese di campionato non sono affatto piaciute al Mago a cui, per contro, il mister contesta atteggiamenti superficiali in allenamento. Il tecnico inoltre vorrebbe la cessione del centrocampista per favorire l'arrivo in rosa di almeno una nuova pedina, che ritiene necessaria: il terzino sinistro. Lo spagnolo dal canto suo ha lasciato intendere che gradirebbe cambiare aria e i suoi agenti sono alla ricerca di possibili acquirenti. Lotito però accetterà solo cessioni a titolo definitivo. Chiede tra i 20 e i 30 milioni e non intende fare sconti. Anche per questo motivo, ad oggi, a prescindere dalle speranze dell'allenatore e del calciatore stesso, quasi nessuno - sottolinea sempre il quotidiano - scommette sulla partenza del numero 10.