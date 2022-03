Il rinnovo di Sarri con la Lazio è ancora in sospeso. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport, sottolineando come dalle parole del presidente Lotito durante la cena di Natale ad oggi non ci sia stato ancora l'incontro decisivo per mettere la firma sul prolungamento di contratto. L'ipotesi più concreta per ora sembra quella di un appuntamento da fissare dopo il derby del 20 marzo. Ma il tecnico vuole prima confrontarsi con la società sulle strategie per il futuro.