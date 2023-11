Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna: Le parole.



MATCH - "Bisogna tenere conto della partita che è difficilissima contro una squadra forte e organizzata con un allenatore di grandissimo livello. Il Bologna non perde da tre mesi, quindi mi aspetto una partita tosta e mi aspetto che la squadra sia all'altezza. Romagnoli sta bene, ha finito l'ultima partita stanco. I recuperi sono stati buoni, facciamo le scelte in base alla situazione dei giocatori il giorno prima della partita senza fare tante previsioni. Vedremo se i numeri saranno sempre buoni o meno".



IMMOBILE - "Ho parlato ieri. In questo momento l'obiettivo è trovare continuità in allenamento. Vediamo se stasera c'è bisogno per mettere altri minuti ma l'obiettivo primario in questo momento è allenarsi con continuità".