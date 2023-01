Sarri è costretto a fare i conti con alcuni acciacchi dei suoi giocatori. Alla ripresa degli allenamenti oggi Vecino, come preannunciato, ha lavorato a parte. Il risentimento muscolare accusato martedì mette per ora in dubbio la sua presenza per Lazio - Fiorentina. E insieme all'uruguayano sono da valutare anche le condizioni di Patric, che si è fermato durante la partitella conclusiva lamentando un problema al flessore sinistro. Non è al meglio neanche Marusic, uscito affaticato dalla sfida col Milan. Ma almeno lui ha svolto per intero la seduta di allenamento. Per domenica si gioca la maglia da titolare con Hysaj



Le buone notizie arrivano da Ciro Immobile, che ha ricominciato a correre in campo, anche se ancora in modo blando. Difficile (ma non impossibile) vederlo in panchina contro i Viola. Tenterà un recupero per la Juventus in Coppa Italia.