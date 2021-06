Tanti nomi per l'attacco della Lazio. I nomi che piacciono a Maurizio Sarri sono precisamente quattro: il primo è Julian Brandt del Borussia Dortmund e viene valutato 20 milioni circa dai tedeschi. L'altro nome è quello di Stevan Jovetic a parametro zero, ma il montenegrino non riesce a dare garanzie dal punto di vista fisico. José Callejon, il terzo nome, è in uscita dalla Fiorentina ed è stato offerto essendo un vecchio pupillo di Sarri che l'ha avuto a Napoli. Infine l'ex Felipe Anderson: l'anno scorso la Lazio non aveva aperto al ritorno del brasiliano che si era offerto a Inzaghi; quest'anno invece la storia potrebbe essere diversa. Lo riporta Il Corriere dello Sport.