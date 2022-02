L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha commentato a Sky Sport il 2-2 col Porto che elimina i biancocelesti dall'Europa League: "Abbiamo fatto una buona partita, ma ci lascia l'amaro in bocca. Abbiamo sbandato per 10 minuti dopo il primo gol subito, ma sarebbe bastato fare prima il 2-2 per andare ai supplementari. Sapevamo di dover affrontare una squadra fortissima che l'anno scorso ha fatto i quarti di finale di Champions. Prendiamo la prestazione positiva e lo spirito della squadra, che è in crescita e finalmente potrà allenarsi sul serio. Questa squadra dà finalmente la sensazione di essere diventata un gruppo, è un salto importante. Vogliamo arrivare carichi alla prossima partita, anche se saremo stanchi