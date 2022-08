Prima della gara con la Sampdoria, Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport. "Qui a Genova sarà dura. Si tratta di una partita pericolosa dal punto di vista mentale, è anche una infrasettimanale. Corriamo il rischio di non avere la stessa mentalità della gara con l’Inter. Dobbiamo fare un passo in avanti in questo".



SAMP - "I nostri avversari oggi hanno un valore superiore rispetto alla loro classifica, vengono da partita difficile ma sono una squadra di alto livello".



STELLA - "Luis Alberto sarà titolare ma è un giocatore che ogni volta che gioca ci dà tanto, deve continuare così. Ha avuto un'estate non serena, un po’ problematica ma ora è ben dentro al nostro gruppo"