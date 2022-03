Ripresa degli allenamenti a Formello per la Lazio. Dopo il giorno di vacanza concesso ieri da Sarri, i biancocelesti si sono ritrovati oggi sul campo per una sgambata. Il tecnico può gestire le forze della sua rosa ora che non ci sono più impegni infrasettimanali.



Oltre al lungodegente Lazzari e a Cataldi, che resterà fuori per una decina di giorni per un problema muscolare, oggi non si è visto Pedro. Lo spagnolo aveva stretto i denti sia col Porto, sia col Napoli. Riposo programmato per lui, come per Radu e Straksoha. Sgambata senza forzature anche per Immobile, mentre Acerbi è ormai pienamente recuperato e partecipa col resto del gruppo anche alle esercitazioni su campo ridotto.