Lazio, Sarri gestisce le forze: ecco le rotazioni in programma tra Udine e il derby

In 12 giorni la Lazio si gioca tutto. Le sfide contro Udinese e Lecce possono far risalire la squadra in zona Champions. In mezzo c'è il derby in Coppa Italia, che vale la semifinale. Poi la Supercoppa in Arabia (il 19 contro l'Inter, poi eventuale finale il 22). Sarri ragiona sulle rotazioni e già oggi le scelte di formazione a Udine sono pensate anche in previsione della sfida contro la Roma mercoledì.



In difesa al Bluenergy Stadium giocheranno ancora Patric e Gila. Romagnoli, fermo da due mesi, potrebbe riassaggiare il campo proprio nella stracittadina, oppure direttamente contro il Lecce domenica prossima, quando torneranno a disposizione anche Luis Alberto (forse) e Immobile (quasi sicuramente). Casale invece al momento sembra essere scivolato dietro nelle gerarchie. Così come Hysaj, ma i terzini probabilmente ruoteranno comunque tutti e quattro, a partita in corso o dall'inizio. A centrocampo Guendouzi è l'unico inamovibile per il momento: Rovella giocherà oggi, Cataldi tra tre giorni; idem per Kamada e Vecino. Davanti questo pomeriggio Isaksen avrà una nuova chance da titolare, mentre contro la Roma potrebbe toccare di nuovo a Felipe Anderson. I due comunque faranno quasi certamente una staffetta, così come Zaccagni e Pedro dall'altra parte.