Latrova i primi tre punti del suo campionato, dopo le sconfitte contro Lecce e Genoa nelle prime due. Lo fa al Maradona, contro i campioni d'Italia del Napoli. Il tecnico dei biancocelesti, Maurizio, commenta la gara in conferenza stampa così:- "Oggi abbiamo fatto una partita di livello sapendo soffrire senza scomporci. Ci sono stati due episodi, i gol annullati, che psicologicamente avrebbero potuto crearci difficoltà ma non ci siamo disuniti. La mentalità di stasera è una bella mentalità, dobbiamo tenerla con continuità".- L'anno scorso abbiamo fatto una partita di questo tipo. Il tempo ci dirà se siamo più forti. Kamada ha grandi qualità tecniche, stiamo cercando di farlo crescere senza stressarlo. Ora va anche in nazionale. Guendouzi arriva in condizioni fisiche diverse, a livello di condizione fisica è più avanti. Mi sembra uno con la bella faccia tosta, ha personalità, intensità. Ci può dare una mano importante".- "Sarà un girone sicuramente duro, ci sarà da lottare in tre stadi difficili. Vediamo di starci dentro, se le prestazioni saranno come stasera potremo farlo".- "Ha fatto un'ottima partita anche contro il Genoa, non solo questa sera. Può essere una stagione decisiva per lui, può diventare un giocatore di grande aiuto. Ogni squadra difende in blocco e oggi così è stato".- "Mi faceva paura di questa partita ciò che è successo per venti minuti, ovvero un'azione da un lato e dall'altro. Il Napoli in campo aperto fa male. Bisogna palleggiare senza strappare perché questa situazione è favorevole al Napoli. La partita dello scorso anno mi è sembrata più bloccata. Merito di una squadra in particolare? Non lo so, è l'inerzia della gara talvolta".- "Troppo presto per capire le differenze. In questo momento il Napoli si allunga di più ma è ancora calcio d'agosto, quando tenere l'intensità giusta è difficile per noi, per loro, per tutti. Per un paragone tra le due occorre qualche mese. Mi diceva un allenatore che il calcio d'agosto è un calcio bugiardo".