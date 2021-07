Maurizio Sarri conosce bene Daniele Rugani dai tempi di Empoli, e anche per questo secondo ​lalaziosiamonoi.it sta pensando a lui per fare da prima alternativa ai titolari per la difesa della sua Lazio. Il difensore è appena tornato alla Juventus dal prestito al Cagliari e quest'estate il club bianconero deciderà se tenerlo nella rosa di Allegri o cederlo.