Toccherà a Castellanos guidare l'attacco della Lazio dal 1' minuto contro la Fiorentina domani sera. Secondo il Corriere dello Sport è confermata l'intenzione di Sarri di proseguire sulla strada dell'alternanza tra l'argentino e Immobile. Con tutta probabilità continuerà anche la staffetta a gara in corso tra i due. La rifinitura di oggi pomeriggio chiarirà comunque gli ultimi dubbi.



Come ha lasciato intendere lo stesso tecnico biancoceleste, in questo momento il centravanti arrivato in estate sta meglio fisicamente e merita più spazio. Allo stesso tempo però la Lazio non si può permettere di mettere in dispare il proprio capitano e record-man, che deve ritrovare la brillantezza prima di tutto al livello fisico e mentale. E per farlo ha bisogno di giocare.