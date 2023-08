Attrazione fatale. Maurizio Sarri rimase stregato da Mattéo Guendouzi nella sfida valida per i gironi di Europa League tra la sua Lazio e l’Olympique Marsiglia nella stagione 2021/2022. E ora vorrebbe allenarlo, una richiesta precisa fatta alla sua dirigenza. Tanto forte da preferirla anche all’opzione Lazar Samardzic, sedotto e poi abbandonato dall’Inter per un problema di commissioni che sta avendo una coda polemica enorme anche a livello mediatico.



LA SITUAZIONE- Guendouzi è un tifoso del Marsiglia oltre che un giocatore importante. Gli ultimi successi del club francese portano anche la sua firma. Ma qualcosa si è incrinato negli ultimi mesi e ora non è più incedibile: può andare via ma a determinate condizioni. Si parte da una valutazione di 20 milioni ma ci sono margini per trattare. La Lazio lo sta già facendo tramite gli agenti del classe 1999. Ma serve un’accelerazione perché su Mattéo c’è anche una squadra della Premier League in forte pressing.