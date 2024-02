Lazio, Sarri ha in mente 5 cambi per il Cagliari

Sarri ribalta la Lazio. Così la Gazzetta dello Sport descrive stamattina le intenzioni del tecnico biancoceleste per provare a dare una scossa alla squadra dopo il ko contro l'Atalanta. Secondo il quotidiano saranno 5 i nomi che cambieranno tra i titolari contro il Cagliari sabato pomeriggio rispetto alla trasferta a Bergamo di domenica scorsa.



Il più importante potrebbe essere a centrocampo, con Vecino che prenderà il posto di Luis Alberto. Lo spagnolo è stato i più deludenti al Gewiss Stadium e in generale è da diverso tempo che, leggendo le sue statistiche, non offre più prestazioni ai livelli a cui aveva abituato in passato. Ci sarà poi l'avvicendamento obbligato tra Rovella (squalificato) e Cataldi. Sugli esterni Hysaj potrebbe ritrovare una maglia da titolare in A dopo quattro mesi (l'ultima era stata nella gara d'andata contro l'Atalanta), da capire se al posto di Marusic o di Lazzari. Anche Isaksen potrebbe tornare ad accomodarsi in panchina con Pedro, apparso in ripresa, dal 1' a destra. Davanti invece toccherà a Immobile partire dall'inizio, anche se la staffetta con Castellanos sarà comunque il leitmotiv fino a fine anno. Scelte che saranno in ogni caso studiate tra oggi e domani nella rifinitura dal tecnico della Lazio, anche in ottica turnover per via dell'imminente impegno di Champions mercoledì 14 contro il Bayern Monaco.