La Lazio ha problemi di realizzazione, non di tenuta fisica. Sarri lo ha ripetuto più volte difronte ai risultati non brillanti di questo inizio di stagione. I dati pubblicati dalla Lega Serie A gli danno ragione: nessuno nel campionato italiano copre il campo come lo fa la sua squadra, che percorre una media di 116,705 km a partita. Al secondo posto c'è il Monza, con 114,698 km. I biancocelesti sono anche quelli che corrono di più (68,750 km) e scattano sulle distanze maggiori (9,8 km) in ogni gara. Dati che peraltro sono quasi identici a quelli di un anno fa.



A mancare sono però i gol e le occasioni create. Alla fine del primo tempo ieri solo Marusic aveva provato un tiro in porta. Il 2-0 contro il Torino è maturato capitalizzando al massimo le occasioni nella ripresa: due gol su altrettante conclusioni nello specchio. Ora quindi, ritrovata la solidità difensiva (ieri primo clean sheet stagionale), Sarri lavorerà sul tramutare in maggior pericolosità offensiva e concretezza gli ottimi numeri sul rendimento atletico della sua rosa.