Sarri ha deciso: alle spalle di Provedel vuole Ronnow come secondo, mentre Furlanetto sarà il terzo. La Lazio in questi giorni proverà ad accontentarlo, affondando il colpo per il portiere danese, di proprietà dell'Union Berlino, che ha gli stessi procuratori di Isaksen. Costa 4 milioni e i colloqui sono già in corso. Nel frattempo la società biancoceleste cerca anche una sistemazione per Adamonis, che ha ricoperto il ruolo di terzo l'anno scorso.