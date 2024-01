Lazio, Sarri ha scelto il sostituto di Pedro a giugno

Maurizio Sarri vuole Andrea Colpani per la prossima stagione. Con il sempre più probabile addio di Pedro e Felipe Anderson a giugno, il tecnico della Lazio ha chiesto di puntare sul talento emergente del Monza. A parlarne oggi è Il Messaggero.



l progetto biancoceleste in estate è quello di ringiovanire la rosa per aprire un nuovo ciclo e il classe '99 dei brianzoli sarebbe il prototipo ideale di giocatore giovane ma con già alcuni anni di esperienza in A. Tatticamente potrebbe ricalcare lo stesso percorso fatto da Zaccagni, che al Verona era abituato a giocare in zone più centrali, mentre Sarri lo ha trasformato in un esterno offensivo. Colpani a Monza agisce più che altro come trequartista, ma l'allenatore biancoceleste ha comunque visto in lui le caratteristiche ideali per raccogliere l'eredità dei due big che saluteranno. La società proverà ad accontentarlo, ma dovrà battere la concorrenza di diverse big, Inter in testa.