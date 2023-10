Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Sky dopo la vittoria in casa del Celtic:



"Partita di alta intensità, loro non sono una squadra anglosassone, sono rapidi, hanno dinamismo. Abbiamo fatto un gran primo tempo, a inizio secondo potevamo andare in vantaggio poi abbiamo sofferto un po' ma siamo rimasti dentro. E quando succede poi vieni premiato".



RISPOSTE - "Prima della partita ho detto ai ragazzi che ci mancava poco per essere competitivi e questa è la differenza tra vincere e perdere. Spero che la partita di stasera ci dia una botta di coraggio".



CHAMPIONS - "Il rischio di essere appagati in campionato ci può stare, magari inconsciamente. Questa è una manifestazione talmente importante che ti scatena certi meccanismi mentali"



CENTROCAMPO - "Il centrocampo per caratteristiche ci può stare ma giocando ogni 3 giorni dobbiamo pensare che abbiamo altre soluzioni. nel gol ci sono tutti i subentrati, bisogna sfruttare le sostituzioni. Giocando a questi ritmi i giocatori arrivano al 70° in difficoltà, alcuni giocatori volevo anche preservarli per la prossima partita".