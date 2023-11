In Arabia si può fumare? Sì, allora è un punto a favore.

Maurizioha rilasciato un'intervista esclusiva a Repubblica. L'allenatore dellaha toccato diversi temi, tornando sulle polemiche per i calendari troppo fitti, fino ad arrivare al suo futuro in biancoceleste. E sulle voci che lo vedrebbero lontano dall'Europa per accettare ricche offerte saudite ha risposto con una battuta:"Non c’è futuro se nel calcio si pensa solo agli highlights. Si gioca troppo, lo dico da cinque anni, eppure mi accusano tutti di cercare solo alibi. Ora però in Spagna sta esplodendo la polemica dopo l’infortunio di Gavi con la Nazionale....""Mi trita emotivamente. Da fuori sembra un'esagerazione, ma quando lo vivi è micidiale. A Roma tutto quello che respiri diventa derby. Ti rovina la vita, ma è bellissimo".“Mi piacerebbe finire la carriera qui alla Lazio. Non mi metto limiti temporali, ma non dipende solo da me.È un progetto a cui il presidente crede, anche se ovviamente vuole delle garanzie. Io penso che non si possa fermare tutto se scavando si trova un’anfora”.