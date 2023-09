Nelle prossime due partite la Lazio affronterà Juventus e Atletico Madrid, nell'esordio stagionale in Champions. Due filosofie diverse da quelle di Maurizio Sarri, che quando gli hanno chiesto cosa pensa del Cholismo ha risposto così: "Difesa e ripartire? Piuttosto mi alzo e torno in banca".



IL CALENDARIO - Il debutto della Lazio in Champions sarà all'Olimpico il 19 settembre, poi, il 4 ottobre la squadra di Sarri andrà in Scozia per affrontare il Celtic prima e poi in Olanda contro il Feyenoord nella gara del 25 ottobre. Il 7 novembre saranno gli olandesi a venire in Italia, il 28 la Lazio ospiterà il Celtic e il 13 dicembre chiuderà la fase a gironi al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid.

1a giornata Lazio - Atletico Madrid (19 settembre 2023 ore 21:00)

2a giornata Celtic - Lazio (4 ottobre 2023 ore 21:00)

3a giornata Feyenoord - Lazio (25 ottobre 2023 ore 18:45)

4a giornata Lazio - Feyenoord (7 novembre 2023 ore 21:00)

5a giornata Lazio - Celtic (28 novembre 2023 ore 18:45)

6a giornata Atletico Madrid - Lazio (13 dicembre 2023 ore 21:00)