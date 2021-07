Intervenuto sul palco della presentazione della squadra davanti ai tifosi al culmine del ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, l'allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, tecnico ha parlato così dello "stato dell'arte" dei lavori per la sua nuova squadra.



“Devo ringraziare chi è qui tutti i giorni, mi sento sinceramente a casa per l’accoglienza dei tifosi, della società e per la disponibilità di questo gruppo che mi ha restituito tantissimo entusiasmo. Ho visto un gruppo che è applicato, si impegna al massimo e per il momento questo mi basta e mi avanza”.