Maurizio Sarri è imbattuto in Serie A dopo le soste invernali. La serie positiva alla prima gara di gennaio va avanti dal 2015, suo primo anno nel massimo campionato italiano, e fa il paio con quella della Lazio negli ultimi anni: una sola sconfitta nelle ultime dieci stagioni. A fare da contraltare però c'è il dato negativo sulle reti subite: dal 2017 i biancocelesti ne hanno sempre incassata almeno una alla ripresa post natalizia. Non di certo un buon auspicio, considerando le recenti prestazioni della difesa nelle amichevoli di dicembre con 5 gol presi in 3 partite.