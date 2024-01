Lazio, Sarri: 'Ci importa più del derby che della Coppa Italia. Immobile e Luis Alberto? Hanno un controllo domani'

La Lazio vince sull'Udinese e si lancia alla rincorsa della zona Champions. Nel post partita, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:



LA PARTITA - "Partita difficile perché si è rivelata sporca, su un terreno ideale e contro una squadra più fisica di noi. Sono contento di come i ragazzi hanno reagito, sono rimasti in partita. Uno spirito diverso rispetto a qualche settimana fa, dopo il gol siamo venuti fuori risolvendola meritatamente visto che dal punto di vista della mentalità e caratteriale ancora dobbiamo trovare un'espressione definitiva. Se siamo quelli dell'ultimo mese è tanta roba, ma dobbiamo confermarci".



ROVELLA - "Rovella oggi fa sia la fase difensiva che d'impostazione dove ha ancora grandi margini di crescita. Potrebbe verticalizzare di più e perdere meno palle. In fase difensiva mi ha stupito per il numero di palloni recuperati".



GLI INFORTUNATI - "Isaksen aveva preso un colpo e dopo una botta lo abbiamo tirato fuori. Immobile e Luis Alberto? Non lo so, domani hanno un controllo, potrebbero tornare in gruppo martedì. Ci sono, anche se non credo, alcune possibilità per Luis, non per Ciro".



COPPA ITALIA - "La formula della Coppa Italia non mi piace, lo sanno tutti. Ormai a noi non ci interessa neanche il passaggio del turno, ma solo il derby per la nostra gente".